Roma, trent'anni fa Boskov lanciò Totti all'esordio in Serie A (Di martedì 28 marzo 2023) Roma - Stava crollando un mondo, stava nascendo una leggenda. Ventotto marzo 1993, trent'anni fa. Mentre la Roma di Giuseppe Ciarrapico si sgretolava tra i guai giudiziari della prima repubblica, un ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 marzo 2023)- Stava crollando un mondo, stava nascendo una leggenda. Ventotto marzo 1993,fa. Mentre ladi Giuseppe Ciarrapico si sgretolava tra i guai giudiziari della prima repubblica, un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cristianopeconi : RT @RedazioneFM: Il 28 marzo del 1993, #Totti fece il suo debutto con la maglia della #Roma. Una storia d’amore iniziata trent’anni fa http… - ad1passodatutto : RT @Eurosport_IT: 28 marzo 1993: minuto 87' di Brescia-Roma. Trent'anni fa Francesco @Totti faceva il suo esordio in Serie A ©??? #28marzo… - Daniele_asroma9 : RT @DiMarzio: 28 marzo, 1993: trent’anni fa l’esordio di Francesco #Totti con la @OfficialASRoma - silviaindump : RT @Eurosport_IT: 28 marzo 1993: minuto 87' di Brescia-Roma. Trent'anni fa Francesco @Totti faceva il suo esordio in Serie A ©??? #28marzo… - Eurosport_IT : 28 marzo 1993: minuto 87' di Brescia-Roma. Trent'anni fa Francesco @Totti faceva il suo esordio in Serie A ©???… -