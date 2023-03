Legge 104, permessi e part-time: come cambia la normativa e cosa si rischia (Di martedì 28 marzo 2023) Nuove regole sui lavori part time per i tutelati da Legge 104. Le normative cambiano quest’anno con le possibilità degli interessati. La Legge 104 prevede una serie di agevolazioni non solo per le persone invalide che ne sono direttamente tutelate, ma anche per i loro familiari. In particolare sono importanti i permessi speciali dal lavoro per i caregiver, ovvero coloro che si prendono cura degli invalidi non autosufficienti. cambio di regole della Legge 104 sul part time – ilovetrading.itLa Legge 104 è la Legge italiana che tutela i diritti per le persone invalide che non hanno la possibilità di lavorare e/o di condurre una vita normale secondo i canoni della maggioranza della ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 28 marzo 2023) Nuove regole sui lavoriper i tutelati da104. Le normativeno quest’anno con le possibilità degli interessati. La104 prevede una serie di agevolazioni non solo per le persone invalide che ne sono direttamente tutelate, ma anche per i loro familiari. Inicolare sono importanti ispeciali dal lavoro per i caregiver, ovvero coloro che si prendono cura degli invalidi non autosufficienti. cambio di regole della104 sul– ilovetrading.itLa104 è laitaliana che tutela i diritti per le persone invalide che non hanno la possibilità di lavorare e/o di condurre una vita normale secondo i canoni della maggioranza della ...

