Prosegue l'impegno di Bcp per l'educazione finanziaria: nelle scuole del territorio tre progetti (Di lunedì 27 marzo 2023) Prosegue l'impegno della Banca di Credito Popolare sul fronte dell'educazione finanziaria. Sensibilizzare i giovani sull'importanza di acquisire conoscenze, abilità e comportamenti responsabili per prendere decisioni finanziarie consapevoli rientra tra gli obiettivi di Bcp, che punta sempre più ad affermarsi come banca di riferimento del territorio, a sostegno della comunità. Dopo "Ho avuto un'idea!", iniziativa per accrescere l'empowerment al femminile, e "Che Impresa Ragazzi", percorso con gli studenti degli istituti superiori, è la volta di un progetto con i giovanissimi studenti della scuola primaria. Bcp ha recentemente promosso l'evento dal titolo "Il futuro è nelle nostre mani", in occasione della Global Money Week, promossa dall'Ocse dal 20 al 26 marzo sotto la regia in Italia ...

