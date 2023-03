Juve, che Yildiz anche in Nazionale. E il Benfica prepara la super offerta (Di lunedì 27 marzo 2023) Sono tanti i tifosi che sperano in una pronta scalata di Kenan Yildiz all'interno delle gerarchie della Juve: oggi stella dell'Under... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) Sono tanti i tifosi che sperano in una pronta scalata di Kenanall'interno delle gerarchie della: oggi stella dell'Under...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La cosa +importante dello speciale del #Tg1 non è se il gol di #Turone era bono o no (per me si) ma che come raccon… - ZZiliani : La sola cosa rilevante è stata la mancata costituzione della #FIGC come parte civile: a #Calciopoli lo fece, ma qui… - pisto_gol : Era talmente forte, quella #Juve, che per vincere in Italia secondo #Capello non aveva bisogno dell’associazione pe… - GiuNas92 : RT @ilbanale: Non ho visto “il go de Turone…” leggo solo imbecilli professorini sfigati e quant’altro. Che la Juve rubi dalla notte dei tem… - arimar66 : @Puntoint @ParticipioPart Mamma mia quanta presunzione,la Juve denuncio' questo tipo di infiltrazione scommetto che… -