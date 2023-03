Illusione Ottica, sfida le tue abilità e cerca di trovare il cane nascosto (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Il mondo delle illusioni ottiche ha il potere di dividere il Web, ma soprattutto, di regalare momenti di spensieratezza e di distrazione dalla routine quotidiana. La sfida che consiste nello scovare il simpatico cane nascosto in soli 5 secondi potrebbe mettere a dura prova il bambino che è in ognuno di noi. Illusione Ottica: è proprio davanti ai vostri occhi ma non lo vedete Di cosa stiamo parlando? Un’immagine condivisa sul Web da Playbuzz e Jagran Josh sta mettendo alla prova gli utenti online. Originariamente, il tempo limite per trovare l’animale nascosto tra i panda era di 7 secondi, ma conoscendo la bravura degli appassionati di enigmi che frequentano queste pagine, abbiamo deciso di ridurlo a 5 secondi. La sfida diventa così ancor ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Il mondo delle illusioni ottiche ha il potere di dividere il Web, ma soprattutto, di regalare momenti di spensieratezza e di distrazione dalla routine quotidiana. Lache consiste nello scovare il simpaticoin soli 5 secondi potrebbe mettere a dura prova il bambino che è in ognuno di noi.: è proprio davanti ai vostri occhi ma non lo vedete Di cosa stiamo parlando? Un’immagine condivisa sul Web da Playbuzz e Jagran Josh sta mettendo alla prova gli utenti online. Originariamente, il tempo limite perl’animaletra i panda era di 7 secondi, ma conoscendo la bravura degli appassionati di enigmi che frequentano queste pagine, abbiamo deciso di ridurlo a 5 secondi. Ladiventa così ancor ...

