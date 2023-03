(Di lunedì 27 marzo 2023) Hirvingha partecipato con un gol su rigore al pareggio del suocon la Giamaica, nella partita valida per la Concacaf Nations League terminata 2-2. L’attaccante del Napoli è rimasto in campo per 90 minuti. Al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.si è mostrato deluso, in particolare per i fischi che ilha riservato alla Nazionale messicana, deluso per il pareggio. «Penso che idebbano sostenerci, stare con noi, nessuno vuole perdere, tutti diamo il massimo, cerchiamo divincere e il problema è che iiltra ie noi. Chiedo solo loro di sostenere i mieicompagni di squadra. La Giamaica è un avversario molto forte, ci ha complicato la vita e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il #Messico fischiato dal pubblico, #Lozano: «I media influenzano il nostro rapporto con i tifosi» Dopo il 2-2 con… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Lozano fischiato con il Messico: è successo stanotte! - Spazio_Napoli : Lozano fischiato con il Messico: è successo stanotte! -

... ha fatto rumoreggiare il Parco dei Principi, che ha sonoramentel'asso argentino ed i ...per i Mondiali a stelle e strisce del 2026 (gli USA saranno paese organizzatore con Canada e), ......andremo a finire Osimhen non ci è arrivato ma il pallone di Lozano mi riconcilia con il, ...e gli è scappato il fischio Non vedo altre ragioni plausibili per le quali potrebbe aver...Neanche il rigoreieri contro il, nella terza giornata dei Mondiali di Qatar 2022 , ha aiutato Robert Lewandowski a sfatare la maledizione che lo lega alla Coppa del Mondo : il top player della ...

Lozano fischiato con il Messico: è successo stanotte! Spazio Napoli

Fischi da parte del pubblico messicano per la Nazionale, che non sta attraversando mesi facili. A parlare e metterci la faccia è stato Hirving Lozano che ha risposto così ai tifosi del Messico: "Penso ...Il giocatore del Napoli è apparso dispiaciuto dai fischi dei tifosi messicani al termine della gara contro Giamaica. Il Messico non è riuscito a vincere contro la modesta Giamaica, il match che è ...