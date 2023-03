Ufficiale: Conte - Tottenham, è finita. Accordo per la risoluzione, al suo posto il vice Stellini (Di domenica 26 marzo 2023) È finita tra il Tottenham e Antonio Conte. L'annuncio è arrivato nella tarda serata di oggi da parte del club londinese. La squadra è stata affidata fino al termine della stagione a Cristian Stellini, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 marzo 2023) Ètra ile Antonio. L'annuncio è arrivato nella tarda serata di oggi da parte del club londinese. La squadra è stata affidata fino al termine della stagione a Cristian, ...

