LIVE Malta-Italia 0-2 | Qualificazioni Europei calcio 2024 in DIRETTA | Retegui e Pessina firmano la prima vittoria nel girone

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93? Finisce la partita,0-2. 92? Ultimo minuto di partita. 90? Destro di Scamacca sul fondo. 88? Ci saranno tre minuti di recupero. 86? Scamacca di testa non trova lo specchio della porta. 84? Fuori Apap, dentro Brown nel. 82? Fuori Scalvini e dentro Toloi nell’. 80? Mbong va al tiro, mura Emerson con il corpo. 78? Grifo da fuori area manda alto sopra la traversa. 76? Fuori N.Muscat e Jones, dentro Dimech e Teuma nel. 74? Altri due cambi pronti per. 72? Possesso prolungato dell’. 70? Acrobazia di Scamacca, vola il portiere del. 68? Cross di Verratti bloccato dalla difesa. 66? Dentro Verratti e Scamacca, fuori ...

Al Ta'Qai National, il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Malta e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. FORMAZIONI UFFICIALI MALTA (3 - 5 - 2): Bonello; Apap, S. Borg, Attard; J. Mbong, Yankam, Guillamier, N. Muscat, Corbolan; Satariano, Jones. CT. Marcolini ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma, ... In campo Malta-Italia 0 - 2 le reti di Retegui (15') e Pessina (27'). Al via la ripresa con un cambio deciso da Mancini: Darmian per Di Lorenzo. Al 21' della ripresa ancora un doppio cambio per gli ...

22.40 - FINISCE QUI! Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra a Napoli, l'Italia trova subito la vittoria e i primi tre punti nel girone di qualificazione agli Europei 2024 battendo 2-0 Malta con due ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93' Finisce la partita, Malta-Italia 0-2. 92' Ultimo minuto di partita. 90' Destro di Scamacca sul fondo. 88' Ci saranno tre minuti di recupero. 86' Scamacca ...