Kalulu a rischio per Napoli-Milan, ha lasciato l'Under 21 (Di domenica 26 marzo 2023) Dalla sosta per le nazionali arrivano notizie più o meno gradite. Una delle ultime riguarda Pierre Kalulu. Il 21enne difensore del Milan ha lasciato il ritiro dell'Under 21 francese, dopo aver trascorso in panchina l'ultima partita contro l'Inghilterra, persa per 4-0. Secondo la Gazzetta dello sport il francese ha lasciato la sua nazionale per un problema al polpaccio. La prossima settimana riprende il campionato, il Milan sarà ospite al Maradona e Kalulu rischia di guardare la partita da casa: "Secondo i media francesi si tratterebbe soltanto di una botta, ma il fatto che il difensore stia tornando in Italia crea una certa apprensione. Anche perché il polpaccio è una parte delicatissima, come sa bene il suo connazionale Maignan". Sono attesi quindi ulteriori ...

