Pd | in 20 assenti a riunione Bonaccini | nasce nuova area ' Ulivisti 4 0' **

(Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar (Adnkronos) - Sono una ventina (21, per la precisione, dice chi c'era) i parlamentari del Pd che hanno sostenuto Stefanoal Congresso e che oggi hanno scelto di non partecipare alladiche si è svolta oggi. Unain cui il presidente del Pd ha aggiornato tutti sulla situazione interna al partito senza poi avviare il dibattito. "Mantenere la tensione unitaria", è in estrema sintesi il messaggio politico lanciato dai protagonisti dell'iniziativa per i quali è stato utilizzato il nome '4.0', anche se sul nome dellagli stessi protagonisti spiegano che non c'è nulla di deciso. Tra glialladi oggi i senatori Marco Meloni, Antonio Nicita, Nicola Irto, Enrico ...

È finita con i neoulivisti assenti e l'area di Bonaccini spaccata la riunione che ... che ha sostenuto Stefano Bonaccini al congresso Pd, ha deciso di non partecipare alla riunione di oggi convocata ...Assente invece un nutrito gruppo di parlamentari ‘neoulivisti ... lì ho detto che non mi sento minoranza e che voglio dare una mano a rafforzare il Pd a tutti i livelli, anche condividendo ...