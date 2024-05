La rivelazione choc di Meghan Markle | Ho visto il fantasma di Diana - ha detto che…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Mala tempora currunt” per la Royal Family, alle prese con le precarie condizioni di salute del re Carlo che, nonostante le ultime uscite in pubblico, suscitano ancora molte preoccupazioni. Un aneddoto curioso quanto sconcertante è stato rivelato da Kinsey Schofield, esperta della famiglia reale, che nel suo podcast “Outspoken Uncancelled” ha fatto unasconcertante:durante una sessione di yoga avrebbeildie ci avrebbe addirittura parlato. In realtà anche altri sudditi hannodi averildi Lady D, storie che hanno alimentato la leggenda deldi. La “visione” diLa ...