Ausilio | Barella e Lautaro Martinez? Rinnovano! Uno prima - non solo loro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Uno dei temi più attesi dell’intervista di– tuttora in corso – riguardava il rinnovo di contratto di. Il direttore sportivo, parlando con Biasin a Libero Quotidiano, anticipa anche qualcosa sue Inzaghi. IL CAPITANO – Ecco che Piero, dopo un primo discorso sul mercato, approfondisce il rinnovo di: «È una situazione normale che si ha in tutte le società, quando si parla di un rinnovo così importante. A livello economico sposta qualcosa, non poco come un giovane dellavera. Quando si parla di questi contratti in tutte le società serve tempo. Ma ci sono le due cose più importanti. Laè che l’Inter vuole tenere, quella ...