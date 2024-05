Gf Vip - Carlotta Dell’Isola racconta i momenti di dolore prima di rimanere incinta | Mi arrivò la doccia fredda quando…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Negli scorsi giorni una delle coppie più amate di Temptation Island, formata dae Nello Sorrentino, ha annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. La coppia ha condiviso la loro gioia per questo lieto evento tramite un post condiviso sui rispettivi profili social, con la tenera didascalia: “Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo! Presto in tre!“. Dopo aver condiviso questa gioia con tutte le persone che li seguono,nelle scorse ore ha voluto anchere il percorso che li ha portati ad aspettare il loro primo figlio. Non tutto, infatti, è stato semplice e i due ex partecipanti di Temptation Island hanno dovuto affrontare un percorso molto duro e impegnativo,di scoprire finalmente di essere in ...