Leonardo "sta lavorando in questi giorni molto attivamente" sul futuro della ex Wass , la società di Livorno che produce sistemi di difesa subacquei, come siluri e sonar. L'a.d. Roberto Cingolani lo ha indicato rispondendo alle domande degli analisti ...

guerriglia urbana a Genova per gli Scontri tra tifosi di Sampdoria e Genoa . Tre attacchi in 24 ore. Prima gli Scontri in piazza Alimonda, poi l’attacco al club Sampdoria no in piazzale Adriatico e infine l’irruzione nel Bar di Nervi con il ferimento ...

Sansepolcro, completata in questi giorni l'azione di restauro e recupero funzionale all'edificio ex scuola della frazione Trebbio - Questo intervento è inserito all'interno dell'ampio progetto di riqualificazione degli spazi pubblici delle località Santa Fiora e Trebbio, dell'importo di 175.000 euro ...

Juliette Binoche nel più bel film al cinema in questi giorni: la clip esclusiva di "Il gusto delle cose" - Juliette Binoche e Benoit Magimel sono i protagonisti del meraviglioso Il gusto delle cose, del franco-vietnamita Tran Anh Hung. Da vedere.

Worldcoin sale del 22% in un giorno ma questa crypto AI ha raccolto 1 milione in presale - Il token Worldcoin è sempre più tra le crypto più richieste ma c'è un'altra crypto AI che ben presto potrebbe esplodere.