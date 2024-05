Mirabilandia 2024 | gli eventi estivi per tutti i gusti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ravenna, 8 maggio– Sono davvero tanti e un po’ pergliesclusivi in programma nel periodo estivo a, che con i 850mila metri quadrati, le oltre 35 attrazioni, le 6 aree tematiche, nonché show, punti ristoro, negozi e photocall, è agli effetti da considerarsi è il più grande parco divertimenti d’Italia. Si parte sabato 22 e domenica 23 giugno con il week end Winx Fairy Days dedicato alle fatine più famose d’Italia. Due giornate fatalose in compagnia di Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna per diventare protagoniste di tante attività e vivere esperienze uniche. Sabato 6 luglio appuntamento esclusivo con Weekend Dance per festeggiare la Notte Rosa della Riviera Romagnola. Un evento speciale del Capodanno dell’Estate firmato in esclusiva ...