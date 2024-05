Missioni internazionali - l’Italia rimette l’elmetto | approvati i rifinanziament - anche stavolta senza discussioni nel merito

(Di mercoledì 8 maggio 2024)si. Anzi, semplicemente non l’ha mai tolto. Ancora una volta viene approvata, nell’Aula della Camera, la risoluzione sullee sugli interventi di cooperazione del 2024 “al fine della relativa proroga per l’anno 2024”. Eil pacchetto viene esaminato tutto insieme, con qualche singolo voto separato solo di facciata, mauna vera discussione sulle singole operazioni finanziate. L’Aula di Montecitorio ha quindi approvato con una serie di votazioni per parti separate le risoluzioni che confermano 36in atto, tra cuiquelle varate nel 2024 sull’assistenza alla popolazione di Gaza e sulla difesa alla navigazione nel ...

Il mio intervento tratterà cinque punti rilevanti per l’approccio dell’Italia alle Missioni all’estero, e in particolare il processo decisionale per il loro avvio o rinnovo e quindi il disegno di legge in oggetto. Primo: accelerazione delle crisi. ...

AGI - "Nell'ambito dello sforzo profuso negli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, si attesta che le risorse programmate per il 2024 ammontano a un totale di 361.597.000 euro, in leggero ...

La Camera proroga al 2024 le missioni internazionali. M5s-Avs-Pd: governo riferisca sui missili a Kiev - La Camera proroga al 2024 le missioni internazionali. M5s-Avs-Pd: governo riferisca sui missili a Kiev - Roma, 8 mag. (askanews) – L’aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza, per il 2024, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di ...

OK MISSIONI 2024: OPPOSIZIONI NON VOTANO SU LIBIA, M5S-AVS SI SFILANO SU UCRAINA (RIEPILOGO) – (1) - OK missioni 2024: OPPOSIZIONI NON VOTANO SU LIBIA, M5S-AVS SI SFILANO SU UCRAINA (RIEPILOGO) – (1) - Roma, 8 mag - Pur senza l'accordo unanime sul sostegno con le armi all'Ucraina, sul ripristino dei fondi all'Unrwa e sul proseguimento della missione in Libia, il governo ottiene l'ok della Camera sul ...