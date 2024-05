Tragedia | Morto Motociclista dopo Scontro con Furgone

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Teramo - Un uomo di 59 anni ha perso la vita nella notte all'ospedale civile 'San Liberatore' di Atri (Teramo) a causa delle ferite riportate in un tragico incidente a Silvi (Teramo). La vittima, che era alla guida di una moto, si è scontrata con unlungo via Leonardo Da Vinci.l'impatto, il 59enne è stato prontamente soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale. Purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate durante il tragitto, portando al decesso. La polizia stradale ha avviato indagini sulla dinamica dell'incidente per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa. leggi tutto