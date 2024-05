(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bologna, 8 maggio 2024 – Dove c’era una rossa cassetta delle poste ora c’è una bacheca rossoblú. Il tifo dei piccoli delle scuole Cremonini-Ongaro si trasforma in piccole opere d’arte, dedicate a. Il mister della nuova favola del Bologna Fc abita in zona, e gli studenti - molto più che tifosi in erba - hanno affisso dove una volta c’era una cassetta postale, tanti manifesti dedicati alle gesta di una squadra che non si vedeva giocare così da tempo. E allora: “Fino alla fine forza Bologna Fc 1909 - si legge - meno 5 dalla Champions. Go”. E il messaggio viene firmato da un bimbo e il suo papà. Oppure: “, forza Bologna,per noi” gli scrive Mario con grossi caratteri rossoblú. E infine: “forever, forza Bologna, Mattia”, e a chiudere un arcobaleno ...

Il ct Spalletti a Bologna da Calafiori e Orsolini - Il ct Spalletti a Bologna da Calafiori e Orsolini - A poco più di un mese dall'inizio degli Europei, il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha fatto visita al Bologna, al centro tecnico di Casteldebole. Il ct si è confrontato con l'allen ...

Spalletti fa visita al Bologna di Thiago Motta - Spalletti fa visita al Bologna di thiago motta - Il CT della Nazionale Luciano Spalletti ha raggiunto Casteldebole per osservare il Bologna di thiago motta Il 14 giugno si avvicina. Manca poco più di un mese dall'atteso inizio di Euro 2024, nel qual ...

Thiago Motta, i cartelli dei bimbi per strada vicino a casa: “Vinci per noi” - thiago motta, i cartelli dei bimbi per strada vicino a casa: “Vinci per noi” - Bologna, 8 maggio 2024 – Dove c’era una rossa cassetta delle poste ora c’è una bacheca rossoblú. Il tifo dei piccoli delle scuole Cremonini-Ongaro si trasforma in piccole opere d’arte, dedicate a Thia ...