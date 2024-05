Centinaia di copie di 1984 arrivano da tutto il mondo per l’installazione di un artista scozzese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Edimburgo, 8 maggio – Si intitola “The Winston Smith Library of Victory and Truth”a cui sta lavorando l’Hans K Clausen, in onore dei 75 anni dalla prima pubblicazione di “” di George Orwell. L’opera consisterà in una biblioteca contenentedel libro donate da lettori diil, spedite direttamente all’in occasione della mostra che verrà inaugurata l’8 giugno 2024 alla Jura Village Hall dell’isola di Jura, in Scozia, dove Orwell scrisse il romanzo alla fine degli anni ‘40. La biblioteca sarà “un’opera d’arte vivente” e interattiva, luogo di incontro, lettura e conversazione dove i visitatori potranno fermarsi a sfogliare ledel libro. Come ...