Fondazione Gi Group e Valore D - ecco l’effetto della maternità sul lavoro delle donne

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) –allarga ulteriormente il divario occupazionale con gli uomini e segna una frattura, a volte temporanea, a volte definitiva, nel percorso professionale di molte lavoratrici. È un fenomeno comune a livello europeo ma con un impatto particolarmente negativo in un Paese come il nostro, all’ultimo posto in Europa per tasso di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.