Piazza Garibaldi - passamontagna e maschere di Breaking Bad | scoperto market per rapine

Cremona, 6 maggio 2024 – Notte di violenza tra sabato e domenica a Crema . Verso le 3.30, un 21enne milanese è stato picchiato da almeno quattro, cinque giovani , in piazza Garibaldi e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di ...

Domenica 19 maggio la Rolli Run, una corsa nel salotto barocco per “Genova giardino d’Europa” - Domenica 19 maggio la Rolli Run, una corsa nel salotto barocco per “Genova giardino d’Europa” - Genova. Un circuito di circa 1.600 metri da ripetersi tre volte per i runner e una volta sola per chi passeggia, con partenza e arrivo in piazza Fontane Marose e la possibilità di fermarsi per ...

Maschere di "V per vendetta" e armi: dietro al maxi sequestro l'ombra di un'organizzazione criminale - Maschere di "V per vendetta" e armi: dietro al maxi sequestro l'ombra di un'organizzazione criminale - A due passi dal campetto attrezzato “Villa Giochiamo”, nei pressi di piazza garibaldi, i carabinieri in via Enrico Cosenza, nel vano scale di un condominio hanno rinvenute e sequestrate 3 pistole semi ...

Palio dei Rioni, nuova sfida il 16 giugno - Palio dei Rioni, nuova sfida il 16 giugno - Il Palio dei Rioni è l'evento castiglionese per eccellenza. Un appuntamento fisso che si svolge la terza domenica di giugno: la pista in tufo viene allestita in piazzale garibaldi. Qui, due fantini pe ...