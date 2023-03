Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il Napoli e lo Scudetto sfiorato in passato: alla cerimonia del Premio Bearzot, De Laurentiis ne parla così ?? - CB_Ignoranza : Nonostante il +19 dalla seconda, qualche scaramantico c'è ancora. Da Napoli, con schiettezza. #Napoli #SerieA… - fanpage : A Salerno, c’è chi prepara già le doppie bandiere ai balconi: “Il sogno è festeggiare scudetto del Napoli e salvezz… - sportli26181512 : Napoli, scudetto e bilanci: come De Laurentiis ha costruito la squadra dei miracoli: Napoli, scudetto e bilanci: co… - marioadamo_ : RT @CB_Ignoranza: Nonostante il +19 dalla seconda, qualche scaramantico c'è ancora. Da Napoli, con schiettezza. #Napoli #SerieA #Scudetto… -

La magica stagione del, che si avvia a conquistare il terzodella sua storia e già si è spinto in territori inesplorati in Champions, è il frutto di un progetto di costruzione sostenibile della rosa. Ciò non ...Il difensore delKim Min - Jae dal ritiro della Nazionale sudcoreana ha fatto il punto della sua situazione: "...partite che dobbiamo restare concentrati e non penso affatto solo allo...... ma sono inferiori nettamente ale le altre concorrenti, sia a livello di gioco che di risultati. Piccola parentesi, ritengo che i rossoneri e i nerazzurri non sono a giocarsi lonon ...

Da calciatore era un combattente a centrocampo, ma anche un centrocampista di qualità, personalità e spessore. Da direttore sportivo è uno con le idee chiare, deciso e determinato in ciò che fa. Parli ...Il difensore del Napoli Kim Min-Jae dal ritiro della Nazionale sudcoreana ... Ci sono ancora così tante partite che dobbiamo restare concentrati e non penso affatto solo allo scudetto perché la ...