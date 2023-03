LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: attesa per le qualifiche, caccia alla pole position (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 Il solo Stefano Nepa, dunque, tra i piloti azzurri, ha conquistato l’accesso diretto al Q2 (che spetta ai primi 14). Gli altri dovranno passare dal Q1. 13.36 Questa la classifica combinata, al termine delle P3: 1 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’49.103 6 1’47.705 8 1’46.971 8 2 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.747 14 0.099 0.099 1’48.333 13 1’47.070 10 3 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’49.820 5 0.101 0.002 1’47.510 10 1’47.072 10 4 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’48.006 13 0.165 0.064 1’47.470 9 1’47.136 9 5 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’48.305 15 0.198 0.033 1’47.320 10 1’47.169 13 6 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.929 8 0.245 0.047 1’47.748 10 1’47.216 12 7 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’49.009 11 0.273 0.028 1’47.665 12 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39 Il solo Stefano Nepa, dunque, tra i piloti azzurri, ha conquistato l’accesso diretto al Q2 (che spetta ai primi 14). Gli altri dovranno passare dal Q1. 13.36 Questa la classifica combinata, al termine delle P3: 1 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’49.103 6 1’47.705 8 1’46.971 8 2 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.747 14 0.099 0.099 1’48.333 13 1’47.070 10 3 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’49.820 5 0.101 0.002 1’47.510 10 1’47.072 10 4 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’48.006 13 0.165 0.064 1’47.470 9 1’47.136 9 5 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’48.305 15 0.198 0.033 1’47.320 10 1’47.169 13 6 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.929 8 0.245 0.047 1’47.748 10 1’47.216 12 7 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’49.009 11 0.273 0.028 1’47.665 12 ...

