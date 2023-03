L’Europa pressa l’Italia sul Mes | ma Meloni frena

Leggi su tpi

(Di sabato 25 marzo 2023) Continua il pressing dell’Unione europea sul governo italiano per la ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), con il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe che chiede ancora una volta di “andare avanti”. Lo strumento, si sa, è poco gradito, per usare un eufemismo, dalla presidente del Consiglio Giorgia. Per il momento il tema, già al centro di discussioni e battaglie politiche, non è nell’agenda dell’esecutivo, anche se dalla prossima settimana si aprirà il confronto in Parlamento. La premier dal canto suo invita a non discuterne “a monte ma a valle”, e chiede un ragionamento “in un quadro complessivo”: parlando di gestione delle crisi bancarie, dice, la ‘rete di sicurezza’ (backstop) del Mes “è una sorta di Cassazione. L’Unione bancaria sono il primo e il secondo grado” con “strumenti più efficaci”. I leader dei Paesi dell’euro ...