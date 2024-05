Gaza - Hamas | per una tregua la palla ora è nelle mani di Israele

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Laè interamente" diin vista di un accordo dinella Striscia di, ha detto oggi il movimento islamico palestinesedopo la partenza della sua delegazione dall'Egitto dove si stanno svolgendo i colloqui. "La delegazione negoziatrice ha lasciato il Cairo in direzione di Doha. L'occupazione ha respinto la proposta avanzata dai mediatori e da noi accettata. Di conseguenza laè ora tutta nel campo" di, ha affermatoin una lettera inviata ad altre fazioni palestinesi. I rappresentanti di entrambi gli schieramenti hanno lasciato il Cairo "dopo due giorni di negoziati" volti a ottenere unanella guerra in corso nella Striscia di ...

