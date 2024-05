Conti oltre le attese Parte il buyback

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nexi (in foto l’ad Paolo Bertoluzzo) ha chiuso il primo trimestre con ricavi per 781,6 milioni di euro, in crescita del 6% sullo stesso periodo del 2023, un ebitda in aumento dell’8,6% a 361,7 milioni; numeri che vannole. Annunciato I’avvio del programma di riacquisto di azioni per un importo massimo di 500 milioni.