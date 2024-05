Ricavi a 1,7 miliardi Utile di 100,4 milioni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Pirelli (in foto l’ad Marco Tronchetti Provera) segna nel primo trimestrepari a 1.695,5di euro, sostanzialmente stabili (-0,2%) rispetto a un anno fa. La crescita organica deiè pari a +4,6%. L’netto è di 100,4di euro; il Gruppo conferma i target per l’esercizio 2024.

Autostrade per l’Italia registra traffico in crescita del 4,3% rispetto al primo trimestre del 2023; ricavi operativi pari a 976 milioni di euro (+3%), costi di manutenzione per 94 milioni . Utile del periodo pari a 193 milioni di euro. Spesi 500 ...

Azimut Holding segna nel primo trimestre ricavi per 351 milioni di euro, in aumento dell'8% sul pari periodo del 2023. Le commissioni di gestione ricorrenti si attestano a 289 milioni (rispetto a 285 milioni del primo trimestre 2023), evidenziando ...

Si apre oggi la 74^Assemblea di Federalbeghi, domani il talk show con i ministri Santanché e Abodi "Viareggio in questo sta facendo tanto come dimostrano i numeri positivi delle presenze". Non si è ...

Nexi supera le attese nel primo trimestre 2023 con ricavi di 781,6 milioni di euro (+6%) e un ebitda di 361,7 milioni (+8,6%). Avviato programma di riacquisto azioni per 500 milioni. Nexi (in foto ...

L'utile Acea in crescita a 83 milioni - L'utile Acea in crescita a 83 milioni - Acea ha realizzato nel trimestre un utile netto di 83 milioni, in crescita del 14% su base annua, confermando le stime annuali. I ricavi consolidati sono diminuiti da 1,239 a 1,026 miliardi, risentend ...