La beffa Superbonus | Non si può cambiare la legge - le imprese rischiano di chiudere

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Pur capendo i motivi del Governo e coscienti del fatto che ilè un’emorragia, non si puòunacon un’operazione retrodatata, che va a modificare il recupero dei crediti già presenti nei cassetti fiscali e sui quali lehanno fatto piani finanziari pluriennali. E’ roba da Repubblica delle banane", dice Giannetto Marchettini, presidente della Cassa Edile e di Ance Siena, associazione che riunisce i costruttori edili. La reazione è chiara e la posizione contraria alle dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, in Commissione Finanza del Senato ha annunciato ‘l’obbligo di spalmare i crediti derivati dai lavori disu un periodo di dieci anni’. Il tutto per alrire il carico del debito statale nel 2024 e negli anni ...

In questi giorni si sta consumando l’ultimo atto della tormentata storia del superbonus che vede cittadini e imprenditori alle prese con l’ennesimo e improvviso cambio in corsa di una normativa costellata di quasi 250 modifiche da maggio 2020 ad ...

