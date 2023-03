Inter-Baldanzi, la carta Satriano per convincere l’Empoli (Di sabato 25 marzo 2023) L’Inter in estate potrebbe cambiare tanto sul mercato, l’obiettivo è ringiovanire e restare competitivi e l’idea Baldanzi potrebbe essere percorribile L’Inter in estate potrebbe cambiare tanto sul mercato, l’obiettivo è ringiovanire e restare competitivi e l’idea Baldanzi potrebbe essere percorribile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il trequartista dell’Empoli è uno dei nomi nella lista di Ausilio. La carta Satriano potrebbe convincere gli azzurri a cedere il classe 2003. Giocatore di classe ed eleganza e che a San Siro ha già fatto male. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) L’in estate potrebbe cambiare tanto sul mercato, l’obiettivo è ringiovanire e restare competitivi e l’ideapotrebbe essere percorribile L’in estate potrebbe cambiare tanto sul mercato, l’obiettivo è ringiovanire e restare competitivi e l’ideapotrebbe essere percorribile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il trequartista delè uno dei nomi nella lista di Ausilio. Lapotrebbegli azzurri a cedere il classe 2003. Giocatore di classe ed eleganza e che a San Siro ha già fatto male. L'articolo proviene da Calcio News 24.

