Venezia, sale su un tetto e si tuffa in un canale: il video diventa virale. Il sindaco: “Bisognerebbe dargli un certificato di stupidità” (Di venerdì 24 marzo 2023) Venezia, sale su un tetto e si tuffa in un canale: il video diventa virale È diventato virale un video che mostra un giovane arrampicarsi su un tetto di un palazzo per poi tuffarsi in un canale di Venezia. Il filmato è stato pubblicato da Venezia non è Disneyland, una pagina Facebook nata per denunciare il turismo selvaggio nella Laguna. “Follia, non aggiungiamo altro, se non che ci aspettiamo una sanzione esemplare” c’è scritto nella didascalia del filmato, che, viste le condizioni metereologiche, sembrerebbe risalire a qualche mese fa. Nel video si sentono gli abitanti che tentano di desistere il ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023)su une siin un: iltounche mostra un giovane arrampicarsi su undi un palazzo per poirsi in undi. Il filmato è stato pubblicato danon è Disneyland, una pagina Facebook nata per denunciare il turismo selvaggio nella Laguna. “Follia, non aggiungiamo altro, se non che ci aspettiamo una sanzione esemplare” c’è scritto nella didascalia del filmato, che, viste le condizioni metereologiche, sembrerebbe risalire a qualche mese fa. Nelsi sentono gli abitanti che tentano di desistere il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Signorini_P1955 : New artwork for sale! - 'BW Santa Maria dei Miracoli - Venezia' - - WantedCinema : RT @fdg82: Su @cineclanrivista la mia recensione di #Vera di di #TizzaCovi e #RainerFrimmel con #VeraGemma, che arriva nelle sale dal 23 ma… - Signorini_P1955 : New artwork for sale! - 'BW Santa Maria dei Miracoli - Venezia' - - whatodoo_com : Sottovoce - #Venezia ???? 18 Apr, 2023 ??? ?? Tickets on sale, - fdg82 : Su @cineclanrivista la mia recensione di #Vera di di #TizzaCovi e #RainerFrimmel con #VeraGemma, che arriva nelle s… -