Roma. Auto usata come ariete, ma il furto al supermercato fallisce (Di venerdì 24 marzo 2023) CRONACA DI Roma – Un gruppo di ladri ha rubato un’Auto e l’ha utilizzata come ariete per sfondare la vetrata di un supermercato Decò in via Lattanzio. L’obiettivo era il roller cash, ma qualcosa è andato storto e i ladri sono scappati a mani vuote. La banda è entrata all’opera nel cuore della notte alla Balduina ed è stata messa in fuga dalla polizia. L’intervento delle volanti intorno all’1:00 della notte fra il 23 e il 24 marzo ha allarmato i residenti con decine di richieste al 112. Scattato l’allarme collegato alla centrale operativa, i malviventi non hanno avuto però il tempo di scappare con la cassaforte. Fuggiti a bordo di una seconda vettura, gli agenti del commissariato Monte Mario intervenuti sul posto hanno accertato il tentato furto. In via Lattanzio è stata trovata anche ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 marzo 2023) CRONACA DI– Un gruppo di ladri ha rubato un’e l’ha utilizzataper sfondare la vetrata di unDecò in via Lattanzio. L’obiettivo era il roller cash, ma qualcosa è andato storto e i ladri sono scappati a mani vuote. La banda è entrata all’opera nel cuore della notte alla Balduina ed è stata messa in fuga dalla polizia. L’intervento delle volanti intorno all’1:00 della notte fra il 23 e il 24 marzo ha allarmato i residenti con decine di richieste al 112. Scattato l’allarme collegato alla centrale operativa, i malviventi non hanno avuto però il tempo di scappare con la cassaforte. Fuggiti a bordo di una seconda vettura, gli agenti del commissariato Monte Mario intervenuti sul posto hanno accertato il tentato. In via Lattanzio è stata trovata anche ...

