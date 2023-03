P A | Zangrillo “150mila assunzioni all’anno fino al 2026”

(Di venerdì 24 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Il 2023 è cruciale per il rilancio della pubblica amministrazione. Lo sottolinea il ministro della Pa, Paolo, in un’intervista al Corriere della Sera. “A livello centrale abbiamo inserito 500 tecnici ed esperti. E a livello decentrato abbiamo dotato i piccoli comuni dei fondi per assumere i tecnici. Ma è vero, stiamo incontrando difficoltà, come del resto succede nel settore privato. Le persone oggi sono molto più attente a valutare le condizioni offerte e le opportunità di crescita professionale”, spiega. “Dal 2021 abbiamo ripreso ad assumere e nel 2022 sono entrate nella Pa 170mila persone, di cui 156 mila per sostituire chi è andato in pensione e il resto per aumentare l’organico – afferma-. Anche quest’anno ealabbiamo in programma una media di ...

... di cui 156 mila per sostituire chi è andato in pensione e il resto per aumentare l'organico - afferma- . Anche quest'anno e fino al 2026 abbiamo in programma una media di...leggi anche "Rinnovo dei contratti con aumenti di stipendio e oltreassunzioni con il turn over", come cambia la Pa nel 2023: l'intervista al ministroLa formazione per i premi in ...ha fortemente voluto con sé Paolo Vicchiariello, come consigliere giuridico, per la somma dieuro all'anno. Non si tratta di un politico, ma dell'ex capo della segreteria tecnica ...

PA, ZANGRILLO: 150MILA ASSUNZIONI ALL'ANNO 9 colonne

Si tratta di contratti a tempo indeterminato". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in un'intervista al Corriere della sera, definendo quest'anno cruciale per il ...“Veniamo da un decennio di blocco del turn over che ha ridotto il personale da 3,5 a 3,2 milioni, facendo salire l'età media dei dipendenti a 50 anni. Dal 2021 abbiamo ripreso ad assumere e nel 2022 s ...