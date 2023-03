Luca, Azzurro per sempre: a Napoli il commovente tributo a Vialli dell’Italia – Le immagini (Di venerdì 24 marzo 2023) La maglia della Nazionale con nel colletto la scritta “Luca, Azzurro per sempre“. Così i giocatori del ct Roberto Mancini hanno omaggiato GianLuca Vialli nel match tra Italia-Inghilterra, il primo degli azzurri dopo la scomparsa lo scorso 6 gennaio del campione, che è stato guida spirituale del gruppo vincitore degli Europei nell’estate 2021. A Napoli però tutto lo stadio Maradona ha dedicato il suo tributo all’ex calciatore: prima del match sul maxi schermo è apparsa l’immagine di Vialli proprio durante la festa azzurra a Wembley. Poi la scritta “Ciao Luca” e uno show emozionante di luci e musica. ????????????????, ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???????? pic.twitter.com/MQJyQPC7nr — ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) La maglia della Nazionale con nel colletto la scritta “per“. Così i giocatori del ct Roberto Mancini hanno omaggiato Giannel match tra Italia-Inghilterra, il primo degli azzurri dopo la scomparsa lo scorso 6 gennaio del campione, che è stato guida spirituale del gruppo vincitore degli Europei nell’estate 2021. Aperò tutto lo stadio Maradona ha dedicato il suoall’ex calciatore: prima del match sul maxi schermo è apparsa l’immagine diproprio durante la festa azzurra a Wembley. Poi la scritta “Ciao” e uno show emozionante di luci e musica. ????????????????, ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???????? pic.twitter.com/MQJyQPC7nr — ...

