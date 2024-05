D’Amico | ADL non ha scelto ancora l’allenatore - Pioli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 9 maggio 2024) Andrea, agente sportivo, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Di seguito le sue dichiarazioni: “Mi rendo conto che il mercato degli allenatori tiene banco, ma bisogna aspettare perchè la scelta delinfluisce anche sul mercato dei calciatori. E’ difficile fare previsioni adesso.: “De Laurentiis non ha..” con una possibile società acquirente possa trovare degli accordi in uscita con, ma la cosa certa è che il suo tempo a Milano è finito. Credo che De Laurentiis non abbiaanche perchè gli stessi allenatori sono alla finestra a valutare. Così come la squadra ha bisogno di una spina dorsale ...