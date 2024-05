Israele -oggi riunione gabinetto guerra

(Di giovedì 9 maggio 2024) 14.55 Il governo israeliano deciderà stasera in unadeldila posizione da adottare rispetto alla prosecuzione dellaa Gaza e in Libano alla luce della decisione Usa di fermare la spedizione di alcuni tipi di armi verso. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito con un post su X che nessuna pressione "impedirà adi difendersi" anche se "rimarrà solo". Intanto la delegazione di Hamas ha lasciato il Cairo dopo avere accettato il documento dei mediatori.

Israele prova a spingere nelle mani di Hamas le sorti della popolazione della Striscia di Gaza ammassata a Rafah, ma poi ci pensa il primo ministro, Benjamin Netanyahu , a irrompere nel dibattito e rischiare di sabotare una possibile intesa per una ...

Guerra Israele-Hamas, fonti palestinesi: "Raid e tank su quartiere di Gaza City". LIVE - guerra Israele-Hamas, fonti palestinesi: "Raid e tank su quartiere di Gaza City". LIVE - Stanotte 4 morti e 16 feriti a Rafah. Trentadue arresti ad Amsterdam tra i manifestanti pro-Gaza. Terminano le proteste al Trinity College di Dublino, che sceglie di disinvestire nelle imprese ...