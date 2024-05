Brembo - nel 1° trimestre fatturato a 1 004,6 milioni in crescita del 4,4%

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il Presidente Esecutivo diMatteo Tiraboschi ha commentato: “è entrata anche nel 2024 con risultati positivi, proseguendo il trend digià evidenziato nel 2023. Per la prima volta superiamo la soglia del miliardo di euro di ricavi in un singolo, un traguardo sostenuto dall’aumento dei volumi nei nostri segmenti di business chiave e nei principali mercati in cui operiamo nel mondo. Stiamo continuando a investire per favorire la strategia di espansione globale del Gruppo: siamo entrati in Thailandia con la realizzazione del nostro primo sito produttivo dedicato ai costruttori di moto, ponendo le basi per ulteriori sviluppi del business dinel Sud-est asiatico. In un contesto di mercato sempre più complesso, rimaniamo al fianco dei nostri clienti sviluppando ...