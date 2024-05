(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Dopo Milano, Roma, Genova e Pescara,da Potenza, l’11 maggio, per proseguire lungo il Sud, laa tappe 'Il tuodiconta – non lasciare che leti fermino' per sensibilizzare sulle, in particolare la degenerazione maculare umida legata all’età (nAmd) e l’edema maculare diabetico (Dme) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Dopo Milano, Roma, Genova e Pescara, riparte da Potenza, l’11 maggio, per proseguire lungo il Sud, la campagna nazionale a tappe 'Il tuo punto di vista conta – non lasciare che le Maculopatie ti fermino' per sensibilizzare sulle ...

Nelle città incontri informativi e screening gratuito per over 50 sulle malattie retiniche Dopo Milano, Roma, Genova e Pescara, riparte da Potenza, l’11 maggio, per proseguire lungo il Sud, la campagna nazionale a tappe 'Il tuo punto di vista conta ...

Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - Dopo Milano, Roma, Genova e Pescara, riparte da Potenza, l’11 maggio, per proseguire lungo il Sud, la campagna nazionale a tappe 'Il tuo punto di vista conta – non lasciare che le Maculopatie ti fermino' per ...

Maculopatie, riparte campagna nazionale ‘il tuo punto di vista conta’ - maculopatie, riparte campagna nazionale ‘il tuo punto di vista conta’ - Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - Dopo Milano, Roma, Genova e Pescara, riparte da Potenza, l’11 maggio, per proseguire lungo il Sud, la campagna nazionale a tappe 'Il tuo punto di vista conta – non ...

Gaza e Ucraina, due considerazioni banali da cui discendono precise responsabilità e colpe - Gaza e Ucraina, due considerazioni banali da cui discendono precise responsabilità e colpe - Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - Dopo Milano, Roma, Genova e Pescara, riparte da Potenza, l’11 maggio, per proseguire lungo il Sud, la campagna nazionale a tappe 'Il tuo punto di vista conta – non ...

Catardi, Patto per Alghero ai Centristi: Grazie per averci liberato - Catardi, Patto per Alghero ai Centristi: Grazie per averci liberato - Finalmente si palesano le posizioni, e manca poco all’ufficializzazione definitiva in cui vedremo i principali esponenti dell’amministrazione in carica candidati tra le fila dei compagni di sinistra e ...