(Di giovedì 9 maggio 2024) Gli scatti realizzati dfotografa Silvia Amodio per l'iniziativa in collaborazione con l’Oréal Italia In occasione dellaCivil Week, la festa-evento della cittadinanza attiva e solidale che quest’anno ha per tema 'La Costituzione siamo noi', domani alle ore 18.30 nelle Sala Colonne delin Piazza Mercanti 2, a, Corriere della Sera-Buone

La Guardia di Finanza ha Sequestrato un'area di cantiere che si trova nel quartiere Isola a Milano . nove persone sono state indagate . Per loro, le accuse sono: lottizzazione abusi va di terreni a scopo edilizio e Esecuzione di opere in difformità, ...

Milano , 7 maggio 2024 – L’Italia è tra le sole sei nazioni europee che attualmente non hanno disposto programmi formali e obbligatori di educazione affettiva e sessuale nelle scuole: ma Milano vuole fare da esempio e da motore per il paese, ...

Milano, a Palazzo Giureconsulti 'Il diritto alla bellezza', mostra per sostenere coraggio donne - Gli scatti realizzati dalla fotografa Silvia Amodio per l'iniziativa in collaborazione con l'Oréal Italia

Rivoluzione in strada a Milano: Ztl Quadrilatero, sosta residenti, Area B e C e zona 30 per le scuole. Cosa cambia e quando - milano – Via libera di palazzo Marino a un pacchetto di provvedimenti sulla mobilità. L'obiettivo – spiegano dal Comune di milano – "è quello di migliorare la sicurezza stradale, la qualità dell'aria,

Urbanistica a Milano, finalmente interviene la Procura - La notizia del sequestro di un cantiere nel quartiere Isola, dove in un cortile di via Lepontina si sta costruendo un palazzo di sette piani al posto del ...