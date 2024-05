Napoli - non solo Pioli | De Laurentiis insiste per Cont - un fattore può aiutare

Il Napoli è ancora alla ricerca del prossimo Allenatore : Valter De Maggio svela la scelta di Aurelio De Laurentiis in diretta. Manca sempre meno alla fine di questa terribile stagione per gli azzurri. I campioni d’Italia uscenti hanno dato vita ad ...

Napoli, non solo Pioli: De Laurentiis insiste per Conte, un fattore può aiutare - napoli, non solo Pioli: De laurentiis insiste per Conte, un fattore può aiutare - Ancora dubbi su chi sarà il prossimo allenatore del napoli. Antonio Conte rimane un obiettivo di Aurelio De laurentiis per la stagione 2024/25. Ulteriori aggiornamenti.

Sportmediaset – Panchina Napoli, Pioli il preferito di ADL ma la società spinge per Gasperini. Le ultime - Sportmediaset – Panchina napoli, Pioli il preferito di ADL ma la società spinge per Gasperini. Le ultime - Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini sono i principali favoriti per la panchina del napoli, con il primo favorito sul secondo. Lo riporta Sportmediaset. In particolare, l’allenatore del Milan è il pre ...

Gazzetta, D'Angelo: "Dovbyk affascinato dal Napoli, è in pole per il dopo Osimhen" - Gazzetta, D'Angelo: "Dovbyk affascinato dal napoli, è in pole per il dopo Osimhen" - Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Vincenzo D’Angelo ...