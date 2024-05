Giornata internazionale dell' infermiere - eventi a Firenze e Pistoia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 - Doppio appuntamento ain occasioneche si celebra in tutto il mondo il 12 maggio. In particolare, sabato 11 maggio (dalle 8.30 alle 13.30) a, al Grand Hotel Villa Cappugi (in via di Collegigliato 45) e lunedì 13 maggio (dalle 14 alle 19) a, presso AC Hotel (in via Luciano Bausi 5), l’Ordinee Professioni infermieristiche interprovinciale diha organizzato due appuntamenti formativi. “Nell’occasione il nostro Ordine, come ogni anno, celebrerà questa ricorrenza, approfondendo storia e presente’infermieristica con due ...