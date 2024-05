Salute - ‘Not a Good Moarning?’ al via oggi campagna sull’osteoartrosi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Promossa da Ibsa Italy con Anmar per sensibilizzare su malattia cronica e degenerativa che colpisce 4 milioni di italiani Nonostante riguardi almeno 240 milioni di persone nel mondo (4 milioni solo in Italia) e sia in costante crescita, i sintomi dell’osteoartrosi vengono ancora spesso trascurati, ritardandone la diagnosi. Per questo motivo Ibsa Italy lancia