Sul caso Toti si scatena il caos su La7 Scintille Buccini-Parenzo | Ipocrisia e perversione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ildell'arresto di Giovanni, posto ai domiciliari, viene affrontato con veemenza durante la puntata del 9 maggio de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7 che vede Davidalla conduzione. Ad un certo punto Goffredo, cronista del Corriere della Sera, interviene nel dibattito sul governatore della Liguria, facendo una pesante autocritica e andando contro alla strada in cui si stava sviluppando il confronto in studio: “Noi come giornalisti, come informazione, abbiamo un problema di fondo da molti anni, facciamo un'ostensione delle indagini preliminari così clamorosa e senza contraddittorio, perché non c'è la difesa, dando solo la versione della Procura e mai delle difese, da rendere ininfluente il processo. Questa è unadel sistema democratico, perché il ...

L'ex presidente dell'authority portuale e ad (sospeso) di Iren Paolo Emilio Signorini si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Genova Marassi, nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto ...

L’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti riapre la discussione su quali siano i confini dei rapporti tra la politica e i suoi finanziatori. Ne parla il senatore Pier Ferdinando Casini in un’intervista alla Stampa, in cui dice ...

Inchiesta Toti, ci sono nuovi sviluppi - Inchiesta toti, ci sono nuovi sviluppi - Nell'inchiesta che ha portato all'arresto del governatore ligure Giovanni toti spunta anche l'ipotesi di finanziamento illecito.

Arresto Toti, Signorini non risponde davanti al gip - Arresto toti, Signorini non risponde davanti al gip - L'ex presidente dell'autorità portuale di Genova Paolo Emilio Signorini, Ad (sospeso) di Iren, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso ...

Caso Toti, il direttore di The Good Lobby Italia Anghelè: “La politica è diventata un affare di pochi e i cittadini si allontanano” - caso toti, il direttore di The Good Lobby Italia Anghelè: “La politica è diventata un affare di pochi e i cittadini si allontanano” - L’arresto con l’accusa di corruzione del presidente della Regione Liguria toti riapre il discorso sugli scandali politici e sulla fiducia dei cittadini nei confronti dei partiti. Introdotta in Italia ...