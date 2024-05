(Di giovedì 9 maggio 2024) Udinese, il report dell'allenamento Buone notizie per l'Udinese, al lavoro per preparare la delicata trasferta di Lecce dopo i pareggi ottenuti contro Bologna e Napoli. Dopo aver ritrovato Lautaro Giannetti nelle scorse ore, Fabio Cannavaro infatti ha ritrovato anche Roberto. Nelle scorse ore, infatti, l'esperto centrocampista argentino ha ripreso ad allenarsi dopo essere rimasto precauzionalmente in panchina per tutto l’arco

Pereyra verso il recupero - pereyra verso il recupero - Dopo aver ritrovato Lautaro Giannetti nelle scorse ore, Fabio Cannavaro infatti ha ritrovato anche Roberto pereyra. Nelle scorse ore ... il via libera per cominciare il lavoro personalizzato verso il ...

Calcio: Udinese, per Cannavaro emergenza in difesa - Calcio: Udinese, per Cannavaro emergenza in difesa - Si va verso l'arretramento di Joao Ferreira che completerà il reparto ... Il ruolo di interno dovrebbe essere ricoperto da capitan pereyra, con Brenner pronto a supportare Lucca in avanti e Davis in ...

Bologna-Udinese, probabili formazioni: El Azzouzi verso la conferma, Cannavaro si affida a Pereyra - Bologna-Udinese, probabili formazioni: El Azzouzi verso la conferma, Cannavaro si affida a pereyra - Alle ore 15 allo stadio Renato Dall'Ara andrà in scena la sfida tra Bologna ed Udinese, con le due formazioni alla ricerca di punti per i rispettivi ...