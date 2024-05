Chi sono le Eterobasiche - dai social a ‘Belve’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo il debutto nel 2023, anche nell’ultima stagione dicondotto da Francesca Fagnani nonmancate le incursioni delle. Il duo, che si è affermato dapprima suiin tempi relativamente recenti, a partire all’incirca dal 2021, ormai è ben noto anche al pubblico del piccolo schermo ed è composto da Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, amiche e content creator. Sui loro profilile due creative pubblicano contenuti divertenti in cui fanno la parodia del maschio etero basico, macho, sessista, devoto al divano, alla birretta con gli amici e al calcetto, per nulla propositivo nel rapporto di coppia. I loro sketchdei reel veloci e brillanti, perfetti per TikTok, dove infatti spopolano, ma altrettanto graditi su Instagram. A seguire le ...