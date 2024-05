Toti - Conte | È una follia che un politico rimanga lì

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Se dovessimo aspettare una responsabilità penale significa che anche per le inchieste dove emergono le accuse più documentate e circostanziate, dobbiamo attendere il terzo grado di giudizio e il passaggio in giudicato? È uned è unache unlì. E allora c’è una responsabilità politica, indipendente dalla vicenda penale”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, durante un punto stampa a Cusano Milanino tornando sull’inchiesta sul governatore della Liguria Giovanni. Peril governatoredovrebbe fare un passo indietro. “C’è una responsabilità politica, indipendente dalla vicenda penale” “Se ci sono dei provvedimenti giudiziari e delle inchieste che non comprovano l’onestà, la correttezza e ...

