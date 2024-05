Temptation Island - Francesco Chiofalo sbotta dopo le critiche ricevute | C’è un accanimento folle contro di me!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 9 maggio 2024), protagonista della quinta edizione di, si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per cambiare colore degli occhi, la cheratopigmentazione. “L’ho fatto per un motivo affettivo. Nella mia famiglia hanno tutti gli occhi chiari, quindi sentivo questa necessità“, ha spiegato l’ex compagno di Antonella Fiordelisi. Tuttavia, la sua fidanzata, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi Drusilla Gucci, ha sin da subito esternato pubblicamente la sua contrarietà all’intervento, che può causare gravi effetti collaterali come la cecità. Per questo motivo,ha sottolineato che “il supporto morale di Drusilla in tutta questa situazione è pari a quello di un hater“. Nonostante le perplessità, Drusilla è stata al suo fianco durante e...