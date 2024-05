Internazionali d’Italia 2024 | forfait di Machac - Arnaldi giocherà contro Mayot

(Di giovedì 9 maggio 2024) Cambia a pochi minuti dalla discesa in campo l’avversario di Matteoall’esordio deglidi Roma. Il sanremese avrebbe dovuto giocareil ceco Tomas, che lo ha già battuto qualche settimana fa a Miami, ma si è ritirato. È stato dunque ripescato il lucky loser francese Harold, numero 130 del ranking Atp, che dunque sarà l’avversario dell’azzurro. SportFace.

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Bergs , incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il campione spagnolo è pronto a tornare a Roma e a fare il suo esordio in quest’edizione 2024 del torneo. Buone ...

Francesco Passaro vola al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 . Grande rimonta dell’azzurro, che dopo la sospensione per pioggia di ieri era sotto di un set e sul 6-5 nel secondo parziale contro Arthur Rinderknech . Alla ripresa ...

ATP Roma, Passaro al 2° turno: battuto Rinderknech. Gli highlights - È Francesco Passaro la rivelazione degli Internazionali d'Italia. Entrato in tabellone dalle qualificazioni (dove aveva usufruito di una wild card), il 23enne perugino ha vinto il primo match in carriera in un Masters 1000, battendo il ...