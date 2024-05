Eurovision - a che ora canta Angelina Mango stasera? Scaletta e orario delle esibizioni

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 9 maggio 2024) È finalmente arrivato il giorno del debutto diall’Song Contest 2024., giovedì 9 maggio, si terrà la tanto attesa seconda semifinale della prestigiosa competizione canora europea e la rappresentante dell’Italia, la talentuosa vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia”, salirà finalmente sul palco della maestosa Malmö Arena. Dopo giorni di intensa preparazione e prove, la giovane di 23 anni originaria di Maratea, è giunta a Malmö più di una settimana fa per affrontare questo momento unico nella sua carriera. Oggi, finalmente, avrà l’opportunità di esibirsi in mondovisione, portando il suo talento e la sua arte alla ribalta internazionale. La sua performance,, non sarà in gara, poiché l’Italia è già qualificata direttamente per la finale, ma ...