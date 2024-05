Spezie cancerogene dall'India, oltre 500 prodotti a rischio in Europa: aperta un'inchiesta dopo l'allarme - Spezie cancerogene dall'India, oltre 500 prodotti a rischio in Europa: aperta un'inchiesta dopo l'allarme - Spezie cancerogene provenienti dall'India, scoperti in Europa oltre 500 prodotti a rischio: aperta un'inchiesta dopo l'allarme scoppiato in Asia ...

Maxi richiamo del latte Soresina per gusto anomalo, lo stesso ritirato da Esselunga - Maxi richiamo del latte Soresina per gusto anomalo, lo stesso ritirato da Esselunga - Nuovi problemi al latte della latteria Soresina, con un altro maxi richiamo che ha portato il Ministero a ritirare sette prodotti: ecco quali sono ...

Latte con gusto anomalo, si allarga l’allerta: richiami di Carrefour, Iper e Migross - latte con gusto anomalo, si allarga l’allerta: richiami di Carrefour, Iper e Migross - L'allerta alimentare per il latte con gusto anomalo interessa diverse catene di supermercati come Carrefour, Iper, Migross e Unes che hanno annunciato ...