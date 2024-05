Valentina Vezzali sbotta contro il suo gruppo | riunioni e tensioni all’Isola

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nella squadra blu dell’Isola dei Famosi il clima è sempre più teso. La leader Greta Zuccarello ha deciso di indire una riunione per cercare di mettere in chiaro alcune faccende piuttosto spinose. La più insofferente è sembratache, infatti, ha dato luogo a degli sfoghi abbastanza perentori. Malumori nella squadra blu dell’Isola dei Famosi; ilnon sembra essere affatto contenta di far parte della squadra blu La donna, infatti, dopo un primo momento di impeto positivo, si è subito resa conto di non avere molto in comune con il resto del, sta di fatto che si è sentita un po’ esclusa. La cosa, però, pare sia reciproca, anche i suoi compagni d’avventura non sembrano aver apprezzato alcuni ...